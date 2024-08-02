Shaw Local

Weekend Olympics Sportswatch

By Daily Journal

Saturday

BADMINTON

12:30 p.m. — Women’s Doubles Gold Final (Taped) (CNBC)

BASKETBALL

10:15 a.m. — Men’s Group C: Puerto Rico vs. USA (NBC)

2 p.m. — Men’s Group C: Serbia vs. South Sudan (CNBC)

5 p.m. — Men’s Group C: Puerto Rico vs. USA (Taped) (USA)

7 p.m. — Men’s Group C: Serbia vs. South Sudan (Taped) (USA)

BASKETBALL 3X3

11:45 a.m. — Pool Play (Taped) (CNBC)

3 p.m. — Women’s Play-In Round (USA)

BEACH VOLLEYBALL

1 a.m. — Women’s Pool C: USA (Hughes/Cheng) vs. GER (Muller/Tillmann) (Taped) (USA)

2 a.m. — Men’s Pool C: GER (Ehlers/Wickler) vs. POL (Bryl/Losiak) (USA)

5:40 a.m. — Women’s Pool F: ESP (Alvarez M/Moreno) vs. GER (Ludwig/Lippmann) (E!)

1:15 p.m. — Women’s Pool D: CAN (Melissa/Brandie) vs. LAT (Tina/Anastasija) (Taped) (CNBC)

3:45 p.m. — Lucky Loser (CNBC)

BOXING

11:15 a.m. — Men’s Feather Quarterfinals &amp; more (Taped) (CNBC)

CANOE &amp; KAYAK

8:30 a.m. — Slalom: Men’s &amp; Women’s Kayak Cross Heats (USA)

10:45 a.m. — Slalom: Kayak Cross Heats (Taped) (USA)

CYCLING

4 a.m. — Men’s Road Race (Taped) (CNBC)

EQUESTRIAN

2 p.m. — Dressage: Team Final (Taped) (E!)

FENCING

6 a.m. — Women’s Team Sabre Quarterfinals (E!)

12 p.m. — Women’s Team Sabre Bronze/Gold Finals (E!)

GOLF

2 a.m. — Men’s Round 3: Part 1 (GOLF)

6 a.m. — Men’s Round 3: Part 2 (GOLF)

GYMNASTICS

8:15 a.m. — Men’s &amp; Women’s Apparatus Finals (E!)

9:20 a.m. — Women’s Vault Final (NBC)

3:30 p.m. — Men’s Apparatus Finals (Taped) (NBC)

HANDBALL

9 p.m. — Women’s Group B: Spain vs. France (Taped) (NBC)

ROWING

11:30 a.m. — Finals: Eights &amp; more (Taped) (USA)

2:45 p.m. — Finals: Single Sculls, Eight (NBC)

SHOOTING

10:45 a.m. — Men’s Skeet, Women’s 25m Pistol Finals (Taped) (CNBC)

SOCCER

6:50 a.m. — Archery, Soccer (E!)

10:50 a.m. — Women’s Quarterfinal (E!)

SWIMMING

4:20 a.m. — Heats: Women’s 50m Free &amp; more (USA)

TABLE TENNIS

7:45 a.m. — Women’s Singles: Gold Final (USA)

TRACK &amp; FIELD

3 a.m. — Heats: Men’s 100m &amp; more (Taped) (E!)

12 p.m. — Track &amp; Field &amp; Swimming (NBC)

12:10 p.m. — Finals: Women’s 100m &amp; more (USA)

WATER POLO

10 p.m. — Men’s Group: Montenegro vs. USA (Taped) (USA)

SUNDAY

BADMINTON

9 a.m. — Singles Semifinals (Taped)

11:15 a.m. — Men’s Doubles: Gold Final (Taped) (CNBC)

BASKETBALL

10 p.m. — Women’s Group C: Germany vs. USA (Taped) (USA)

BASKETBALL 3X3

2:30 a.m. — Women’s Play-In Round (Taped) (USA)

12 p.m. — Men’s Pool Play: USA vs. Netherlands (E!)

2:30 p.m. — Men’s Play-In Round (USA)

BEACH VOLLEYBALL

3 a.m. — Round of 16 (CNBC)

6 a.m. — Round of 16 (E!)

9:15 a.m. — Round of 16 (Taped) (USA)

10:25 a.m. — Round of 16 (E!)

2 p.m. — Round of 16 (CNBC)

3 p.m. — Round of 16 (Taped) (NBC)

BOXING

6:10 a.m. — Men’s Middle, Women’s Bantam Semifinals &amp; more (Taped) (CNBC)

3 p.m. — Men’s Middle, Women’s Bantam Semifinals &amp; more (CNBC)

CANOE &amp; KAYAK

8:30 a.m. — Slalom: Men’s Kayak Cross Heats (USA)

9:45 a.m. — Slalom: Women’s Kayak Cross Heats (E!)

CYCLING

7 a.m. — Women’s Road Race (Taped) (CNBC)

10:10 a.m. — Cycling &amp; more (NBC)

3:30 p.m. — Women’s Road Race (Taped) (USA)

EQUESTRIAN

2:45 p.m. — Dressage: Individual Final (Taped) (E!)

FENCING

7:30 a.m. — Men’s Team Foil Quarters, Semis (E!)

12:30 p.m. — Men’s Team Foil Bronze/Gold Finals (E!)

FIELD HOCKEY

7 p.m. — Men’s Quarterfinal (Taped) (USA)

GOLF

2 a.m. — Men’s Final Round: Part 1 (GOLF)

6 a.m. — Men’s Final Round: Part 2 (GOLF)

1 p.m. — Men’s Final Round (Taped) (USA)

HANDBALL

4 a.m. — Men’s Group B: Egypt vs. Argentina (CNBC)

8 p.m. — Men’s Group B: Hungary vs. France (Taped) (USA)

SHOOTING

1:30 p.m. — Women’s Skeet Final (Taped) (CNBC)

SOCCER

12:30 a.m. — Women’s Quarterfinal (Taped) (USA)

SWIMMING

11:30 a.m. — Track &amp; Field, Swimming (NBC)

TABLE TENNIS

7 a.m. — Men’s Singles: Bronze Final (E!)

8 a.m. — Men’s Singles: Gold Final (USA)

6 p.m. — Men’s Singles: Gold Final (Taped) (USA)

TRACK &amp; FIELD

3 a.m. — Heats: Men’s 110m Hurdles &amp; more (USA)

11:30 a.m. — Track &amp; Field (Men’s 100m Finals &amp; more), Swimming (NBC, USA)

VOLLEYBALL

4:30 a.m. — Women’s Pool C: Italy vs. Turkiye (Taped) (E!)

4 p.m. — Women’s Pool A: France vs. United States (Taped) (NBC)

9 p.m. — Women’s Pool B: Brazil vs. Poland (Taped) (USA)