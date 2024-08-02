Weekend Olympics Sportswatch

Saturday
BADMINTON
12:30 p.m. — Women’s Doubles Gold Final (Taped) (CNBC)
BASKETBALL
10:15 a.m. — Men’s Group C: Puerto Rico vs. USA (NBC)
2 p.m. — Men’s Group C: Serbia vs. South Sudan (CNBC)
5 p.m. — Men’s Group C: Puerto Rico vs. USA (Taped) (USA)
7 p.m. — Men’s Group C: Serbia vs. South Sudan (Taped) (USA)
BASKETBALL 3X3
11:45 a.m. — Pool Play (Taped) (CNBC)
3 p.m. — Women’s Play-In Round (USA)
BEACH VOLLEYBALL
1 a.m. — Women’s Pool C: USA (Hughes/Cheng) vs. GER (Muller/Tillmann) (Taped) (USA)
2 a.m. — Men’s Pool C: GER (Ehlers/Wickler) vs. POL (Bryl/Losiak) (USA)
5:40 a.m. — Women’s Pool F: ESP (Alvarez M/Moreno) vs. GER (Ludwig/Lippmann) (E!)
1:15 p.m. — Women’s Pool D: CAN (Melissa/Brandie) vs. LAT (Tina/Anastasija) (Taped) (CNBC)
3:45 p.m. — Lucky Loser (CNBC)
BOXING
11:15 a.m. — Men’s Feather Quarterfinals & more (Taped) (CNBC)
CANOE & KAYAK
8:30 a.m. — Slalom: Men’s & Women’s Kayak Cross Heats (USA)
10:45 a.m. — Slalom: Kayak Cross Heats (Taped) (USA)
CYCLING
4 a.m. — Men’s Road Race (Taped) (CNBC)
EQUESTRIAN
2 p.m. — Dressage: Team Final (Taped) (E!)
FENCING
6 a.m. — Women’s Team Sabre Quarterfinals (E!)
12 p.m. — Women’s Team Sabre Bronze/Gold Finals (E!)
GOLF
2 a.m. — Men’s Round 3: Part 1 (GOLF)
6 a.m. — Men’s Round 3: Part 2 (GOLF)
GYMNASTICS
8:15 a.m. — Men’s & Women’s Apparatus Finals (E!)
9:20 a.m. — Women’s Vault Final (NBC)
3:30 p.m. — Men’s Apparatus Finals (Taped) (NBC)
HANDBALL
9 p.m. — Women’s Group B: Spain vs. France (Taped) (NBC)
ROWING
11:30 a.m. — Finals: Eights & more (Taped) (USA)
2:45 p.m. — Finals: Single Sculls, Eight (NBC)
SHOOTING
10:45 a.m. — Men’s Skeet, Women’s 25m Pistol Finals (Taped) (CNBC)
SOCCER
6:50 a.m. — Archery, Soccer (E!)
10:50 a.m. — Women’s Quarterfinal (E!)
SWIMMING
4:20 a.m. — Heats: Women’s 50m Free & more (USA)
TABLE TENNIS
7:45 a.m. — Women’s Singles: Gold Final (USA)
TRACK & FIELD
3 a.m. — Heats: Men’s 100m & more (Taped) (E!)
12 p.m. — Track & Field & Swimming (NBC)
12:10 p.m. — Finals: Women’s 100m & more (USA)
WATER POLO
10 p.m. — Men’s Group: Montenegro vs. USA (Taped) (USA)
SUNDAY
BADMINTON
9 a.m. — Singles Semifinals (Taped)
11:15 a.m. — Men’s Doubles: Gold Final (Taped) (CNBC)
BASKETBALL
10 p.m. — Women’s Group C: Germany vs. USA (Taped) (USA)
BASKETBALL 3X3
2:30 a.m. — Women’s Play-In Round (Taped) (USA)
12 p.m. — Men’s Pool Play: USA vs. Netherlands (E!)
2:30 p.m. — Men’s Play-In Round (USA)
BEACH VOLLEYBALL
3 a.m. — Round of 16 (CNBC)
6 a.m. — Round of 16 (E!)
9:15 a.m. — Round of 16 (Taped) (USA)
10:25 a.m. — Round of 16 (E!)
2 p.m. — Round of 16 (CNBC)
3 p.m. — Round of 16 (Taped) (NBC)
BOXING
6:10 a.m. — Men’s Middle, Women’s Bantam Semifinals & more (Taped) (CNBC)
3 p.m. — Men’s Middle, Women’s Bantam Semifinals & more (CNBC)
CANOE & KAYAK
8:30 a.m. — Slalom: Men’s Kayak Cross Heats (USA)
9:45 a.m. — Slalom: Women’s Kayak Cross Heats (E!)
CYCLING
7 a.m. — Women’s Road Race (Taped) (CNBC)
10:10 a.m. — Cycling & more (NBC)
3:30 p.m. — Women’s Road Race (Taped) (USA)
EQUESTRIAN
2:45 p.m. — Dressage: Individual Final (Taped) (E!)
FENCING
7:30 a.m. — Men’s Team Foil Quarters, Semis (E!)
12:30 p.m. — Men’s Team Foil Bronze/Gold Finals (E!)
FIELD HOCKEY
7 p.m. — Men’s Quarterfinal (Taped) (USA)
GOLF
2 a.m. — Men’s Final Round: Part 1 (GOLF)
6 a.m. — Men’s Final Round: Part 2 (GOLF)
1 p.m. — Men’s Final Round (Taped) (USA)
HANDBALL
4 a.m. — Men’s Group B: Egypt vs. Argentina (CNBC)
8 p.m. — Men’s Group B: Hungary vs. France (Taped) (USA)
SHOOTING
1:30 p.m. — Women’s Skeet Final (Taped) (CNBC)
SOCCER
12:30 a.m. — Women’s Quarterfinal (Taped) (USA)
SWIMMING
11:30 a.m. — Track & Field, Swimming (NBC)
TABLE TENNIS
7 a.m. — Men’s Singles: Bronze Final (E!)
8 a.m. — Men’s Singles: Gold Final (USA)
6 p.m. — Men’s Singles: Gold Final (Taped) (USA)
TRACK & FIELD
3 a.m. — Heats: Men’s 110m Hurdles & more (USA)
11:30 a.m. — Track & Field (Men’s 100m Finals & more), Swimming (NBC, USA)
VOLLEYBALL
4:30 a.m. — Women’s Pool C: Italy vs. Turkiye (Taped) (E!)
4 p.m. — Women’s Pool A: France vs. United States (Taped) (NBC)
9 p.m. — Women’s Pool B: Brazil vs. Poland (Taped) (USA)