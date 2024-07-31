Thursday Olympics Sportswatch

<strong>ARCHERY</strong>
9 a.m. — Individual: Round of 64, 32 (USA)
11:15 a.m. — Individual: Round of 32 (E!)
<strong>BADMINTON</strong>
5:30 a.m. — Women’s Doubles: Quarterfinals (Taped) (E!)
<strong>BASKETBALL</strong>
12 a.m. — Men’s Group C: USA vs. South Sudan (Taped) (USA)
1:45 p.m. — Women’s Group C: Belgium vs. USA (USA)
<strong>BASKETBALL 3X3</strong>
3 a.m. — Men’s Pool Play (USA)
6 a.m. — Pool Play (USA)
10:30 a.m. — Women’s Pool Play: USA vs. Australia (Taped) (USA)
12 p.m. — Men’s Pool Play: Lithuania vs. USA (USA)
2:40 p.m. — Women’s Pool Play: Spain vs. USA (E!)
4:05 p.m. — Men’s Pool Play: Lithuania vs. USA (NBC)
8 p.m. — Pool Play (Taped) (USA)
<strong>BEACH VOLLEYBALL</strong>
2 a.m. — Men’s Pool C: GER (Ehlers/Wickler) vs. AUS (Hodges/Schubert) (USA)
3:05 p.m. — Pool Play (NBC)
5 p.m. — Women’s Pool A: BRA (Ana Patricia/Duda) vs. ITA (Gottardi/Menegatti) (Taped) (USA)
6 p.m. — Women’s Pool B: USA (Nuss/Kloth) vs. CHN (Xue/X.Y. Xia) (Taped) (USA)
<strong>BOXING</strong>
3:45 p.m. — Men’s Light Quarterfinals & more (Taped) (USA)
<strong>CANOE & KAYAK</strong>
10:30 a.m. — Slalom: Men’s Kayak Final (E!)
<strong>CYCLING</strong>
9 p.m. — BMX Racing, Shooting (USA)
<strong>EQUESTRIAN</strong>
3 p.m. — Jumping: Team Qualifier (E!)
<strong>FENCING</strong>
12:25 p.m. — Women’s Team Foil Bronze/Gold Finals (E!)
<strong>FIELD HOCKEY</strong>
10 a.m. — Women’s Pool B: USA vs. Great Britain (USA)
<strong>GOLF</strong>
2 a.m. — Men’s Round 1: Part 1 (GOLF)
6 a.m. — Men’s Round 1: Part 2 (GOLF)
<strong>GYMNASTICS</strong>
11:15 a.m. — Women’s All-Around Final (NBC)
<strong>HANDBALL</strong>
7 p.m. — Women’s Group B: Angola vs. France (Taped) (USA)
<strong>ROWING</strong>
4:40 a.m. — Finals: Double Sculls & more (E!)
4:30 p.m. — Finals: Double Sculls, Four (USA)
<strong>SHOOTING</strong>
9 p.m. — BMX Racing, Shooting (USA)
<strong>SWIMMING</strong>
4 a.m. — Heats: Men’s 50m Free & more (USA)
9:15 a.m. — Heats: Men’s 50m Free & more (Taped) (NBC)
1:30 p.m. — Finals: Women’s 200m Fly & more (NBC)
<strong>TABLE TENNIS</strong>
3 a.m. — M&W Singles: Round of 16 (taped) (E!)
8 a.m. — Women’s Singles: Quarterfinals (E!)
<strong>TRACK & FIELD</strong>
7:30 a.m. — Men’s 20km Race Walk (USA)
9 a.m. — Women’s 20km Race Walk (E!)
<strong>VOLLEYBALL</strong>
6 a.m. — Women’s Pool B: Brazil vs. Japan (E!)
12:30 p.m. — Women’s Pool C: Italy vs. Netherlands (Taped) (USA)
<strong>WATER POLO</strong>
3:30 a.m. — Men’s Group: Greece vs. USA (E!)
4:30 p.m. — Men’s Group: Greece vs. USA (Taped) (NBC)
10 p.m. — Men’s Group: Greece vs. USA (Taped) (USA)