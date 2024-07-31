Shaw Local

Thursday Olympics Sportswatch

By Daily Journal

<strong>ARCHERY</strong>

9 a.m. — Individual: Round of 64, 32 (USA)

11:15 a.m. — Individual: Round of 32 (E!)

<strong>BADMINTON</strong>

5:30 a.m. — Women’s Doubles: Quarterfinals (Taped) (E!)

<strong>BASKETBALL</strong>

12 a.m. — Men’s Group C: USA vs. South Sudan (Taped) (USA)

1:45 p.m. — Women’s Group C: Belgium vs. USA (USA)

<strong>BASKETBALL 3X3</strong>

3 a.m. — Men’s Pool Play (USA)

6 a.m. — Pool Play (USA)

10:30 a.m. — Women’s Pool Play: USA vs. Australia (Taped) (USA)

12 p.m. — Men’s Pool Play: Lithuania vs. USA (USA)

2:40 p.m. — Women’s Pool Play: Spain vs. USA (E!)

4:05 p.m. — Men’s Pool Play: Lithuania vs. USA (NBC)

8 p.m. — Pool Play (Taped) (USA)

<strong>BEACH VOLLEYBALL</strong>

2 a.m. — Men’s Pool C: GER (Ehlers/Wickler) vs. AUS (Hodges/Schubert) (USA)

3:05 p.m. — Pool Play (NBC)

5 p.m. — Women’s Pool A: BRA (Ana Patricia/Duda) vs. ITA (Gottardi/Menegatti) (Taped) (USA)

6 p.m. — Women’s Pool B: USA (Nuss/Kloth) vs. CHN (Xue/X.Y. Xia) (Taped) (USA)

<strong>BOXING</strong>

3:45 p.m. — Men’s Light Quarterfinals &amp; more (Taped) (USA)

<strong>CANOE &amp; KAYAK</strong>

10:30 a.m. — Slalom: Men’s Kayak Final (E!)

<strong>CYCLING</strong>

9 p.m. — BMX Racing, Shooting (USA)

<strong>EQUESTRIAN</strong>

3 p.m. — Jumping: Team Qualifier (E!)

<strong>FENCING</strong>

12:25 p.m. — Women’s Team Foil Bronze/Gold Finals (E!)

<strong>FIELD HOCKEY</strong>

10 a.m. — Women’s Pool B: USA vs. Great Britain (USA)

<strong>GOLF</strong>

2 a.m. — Men’s Round 1: Part 1 (GOLF)

6 a.m. — Men’s Round 1: Part 2 (GOLF)

<strong>GYMNASTICS</strong>

11:15 a.m. — Women’s All-Around Final (NBC)

<strong>HANDBALL</strong>

7 p.m. — Women’s Group B: Angola vs. France (Taped) (USA)

<strong>ROWING</strong>

4:40 a.m. — Finals: Double Sculls &amp; more (E!)

4:30 p.m. — Finals: Double Sculls, Four (USA)

<strong>SHOOTING</strong>

9 p.m. — BMX Racing, Shooting (USA)

<strong>SWIMMING</strong>

4 a.m. — Heats: Men’s 50m Free &amp; more (USA)

9:15 a.m. — Heats: Men’s 50m Free &amp; more (Taped) (NBC)

1:30 p.m. — Finals: Women’s 200m Fly &amp; more (NBC)

<strong>TABLE TENNIS</strong>

3 a.m. — M&amp;W Singles: Round of 16 (taped) (E!)

8 a.m. — Women’s Singles: Quarterfinals (E!)

<strong>TRACK &amp; FIELD</strong>

7:30 a.m. — Men’s 20km Race Walk (USA)

9 a.m. — Women’s 20km Race Walk (E!)

<strong>VOLLEYBALL</strong>

6 a.m. — Women’s Pool B: Brazil vs. Japan (E!)

12:30 p.m. — Women’s Pool C: Italy vs. Netherlands (Taped) (USA)

<strong>WATER POLO</strong>

3:30 a.m. — Men’s Group: Greece vs. USA (E!)

4:30 p.m. — Men’s Group: Greece vs. USA (Taped) (NBC)

10 p.m. — Men’s Group: Greece vs. USA (Taped) (USA)