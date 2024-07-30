Wednesday Sportswatch

<strong>HORSE RACING</strong>
9 a.m. — The Sussex Stakes: From Goodwood Racecourse, Chichester, England (FS2)
12 p.m. — NYRA: Saratoga Live (FS2)
<strong>MLB BASEBALL</strong>
11:30 a.m. — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Philadelphia OR Toronto at Baltimore (MLBN)
1 p.m. — Kansas City at Chicago White Sox (NSCH)
3 p.m. — Regional Coverage: Seattle at Boston OR Washington at Arizona (3:40 p.m.) (MLBN)
6 p.m. — Chicago Cubs at Cincinnati (MARQ)
7 p.m. — Pittsburgh at Houston (MLBN)
9 p.m. — Regional Coverage: Colorado at L.A. Angels (8:35 p.m.) OR Oakland at San Francisco (8:45 p.m.) (MLBN)
<strong>MEN’S RUGBY</strong>
4:45 a.m. (Thursday) — NRL: North Queensland at Wests (FS2)
<strong>MEN’S SOCCER</strong>
6 a.m. — Club Friendly: Tottenham at Team K League All-Stars (CBSSN)
5:55 p.m. — CONCACAF U-20 Championship: Mexico vs. Costa Rica, Quarterfinal, Irapuato, Mexico (FS2)
6 p.m. — USL Championship: Detroit City FC at Hartford Athletic (CBSSN)
6:30 p.m. — Club Friendly: Arsenal vs. Liverpool, Philadelphia (ESPN)
7 p.m. — Leagues Cup Group Stage: Santos Laguna at D.C. United, Group K (FS1)
8:55 p.m. — Club Friendly: Real Betis vs. Manchester United, San Diego (ESPN)
9 p.m. — CONCACAF U-20 Championship: Honduras vs. Cuba, Quarterfinal, Irapuato, Mexico (FS1)
<strong>TENNIS</strong>
10 a.m. — Washington, D.C.-ATP/WTA Early Rounds (TENNIS)