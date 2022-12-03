Boys golf special, honorable mentions

Special Mention
Andrew Hering, Beecher; Jackson Reece, Beecher; Peyton Serafin, Beecher; Eamon O'Brien, Bishop McNamara; Max LaMore, Bradley-Bourbonnais; Kyler Meents, Iroquois West; Tyler Reed, Iroquois West; Jace Nikonchuk, Manteno; Jayson Singleton, Manteno; Miles Heflin, Peotone
Honorable Mention
Nik Acevedo, Bishop McNamara; Alex Mann, Bradley-Bourbonnais; Thomas Offill, Bradley-Bourbonnais; J.T. Woolman, Bradley-Bourbonnais; Will Trainor, Dwight; Wes Dwyer, Manteno; Brody Shepard, Manteno; Adin Portwood, Milford; Calvin Bishir, Momence; Liam Madison, Momence; Joe Hasse, Peotone; Tyler Balthazor, St. Anne; Michael Savoie, St. Anne; Cole Bruner, Tri-Point; Hagen Hoy, Watseka; Austin Marcier, Watseka; Shawn James, Wilmington