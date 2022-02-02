Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Daily Journal

s

By Daily Journal

<table border="0"><tbody><tr><td>3 p.m.  </td><td>Kankakee  </td><td> 9”</td></tr><tr><td>3 p.m.</td><td>Mokena </td><td> 9.2”</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

3 p.m. Steger 10”

2:45 p.m. Braidwood 11”

2 p.m. Joliet 10.2”

1:15 p.m. Coal City 10.5”

12:35 p.m. Watseka 7.3

Noon Peotone 9.3”

11:27 am Limestone 9.2”

10:22 am Bradley 9.5”

6 a.m. Manteno 5”