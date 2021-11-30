Hispanic numbers

Kankakee County - 12,520 [2020]; 10,167 [2010]
Iroquois County - 2,085; 1,584
Will County - 130,851; 105,817
Livingston County - 1,859; 1,532
Ford County - 554, 294
Grundy County - 5,712; 4,096
Aroma Park - 69; 62
Beaverville - 14; 7
Beecher - 440; 274
Bonfield - 8; 7
Bourbonnais - 1,200; 898
Bradley - 1,563; 1,190
Braidwood - 446; 306
Buckingham - 12; 2
Chatsworth - 94; 67
Chebanse - 38; 18
Clifton - 51; 16
Cissna Park - 18; 21
Coal City - 401; 263
Donovan - 4; 5
Dwight - 181; 140
Essex - 32; 12
Gilman - 352; 265
Grant Park - 96; 83
Herscher - 41; 24
Hopkins Park - 53; 7
Iroquois - 3; 4
Irwin - 6; 0
Kankakee - 5,519; 5,107
Limestone - 68; 46
Manteno - 591; 521
Martinton - 12; 10
Milford - 59; 37
Momence - 739; 615
Onarga - 662; 543
Paxton - 226; 111
Peotone - 265; 209
Reddick - 9; 3
St. Anne - 225; 174
Sammons Point - 18; 6
Sheldon - 47; 24
Sun River Terrace - 41; 26
Thawville - 41; 22
Union Hill - 2; 0
Wastseka - 370; 189
Wilmington - 295; 242