Hispanic numbers

By Lee Provost

Kankakee County - 12,520 [2020]; 10,167 [2010]

Iroquois County - 2,085; 1,584

Will County - 130,851; 105,817

Livingston County - 1,859; 1,532

Ford County - 554, 294

Grundy County - 5,712; 4,096

Aroma Park - 69; 62

Beaverville - 14; 7

Beecher - 440; 274

Bonfield - 8; 7

Bourbonnais - 1,200; 898

Bradley - 1,563; 1,190

Braidwood - 446; 306

Buckingham - 12; 2

Chatsworth - 94; 67

Chebanse - 38; 18

Clifton - 51; 16

Cissna Park - 18; 21

Coal City - 401; 263

Donovan - 4; 5

Dwight - 181; 140

Essex - 32; 12

Gilman - 352; 265

Grant Park - 96; 83

Herscher - 41; 24

Hopkins Park - 53; 7

Iroquois - 3; 4

Irwin - 6; 0

Kankakee - 5,519; 5,107

Limestone - 68; 46

Manteno - 591; 521

Martinton - 12; 10

Milford - 59; 37

Momence - 739; 615

Onarga - 662; 543

Paxton - 226; 111

Peotone - 265; 209

Reddick - 9; 3

St. Anne - 225; 174

Sammons Point - 18; 6

Sheldon - 47; 24

Sun River Terrace - 41; 26

Thawville - 41; 22

Union Hill - 2; 0

Wastseka - 370; 189

Wilmington - 295; 242