lotto numbers

Jackpots

Illinois Lotto $10.5 million

Hoosier Lotto $2.3 million

Mega Millions $145 million

Powerball $50 million

Numbers drawn

Friday, Nov. 8

Illinois

Pick 3 Midday 7-7-8 6

Pick 3 Evening 8-4-3 9

Pick 4 Midday 5-0-2-4 3

Pick 4 Evening 2-7-6-9 0

Lucky Day Lotto

Midday 12-28-29-31-39

Evening 2-13-16-35-43

Indiana

Daily 3 Midday 0-8-3 8

Daily 3 Evening 5-3-0 8

Daily 4 Midday 3-7-7-2 8

Daily 4 Evening 5-6-3-9 8

Cash 5 <span class="num">6</span><span>-</span><span class="num">18</span><span>-</span><span class="num">24</span><span>-</span><span class="num">26</span><span>-</span><span class="num">36</span>

Quick Draw

Midday

<span class="num">4</span>-<span class="num">17</span>-<span class="num">20</span>-<span class="num">30</span>-<span class="num">33</span>-<span class="num">41</span>-<span class="num">46</span>-<span class="num">49</span>-<span class="num">54</span>-<span class="num">55</span>

<span class="num">61</span>-<span class="num">64</span>-<span class="num">67</span>-<span class="num">68</span>-<span class="num">69</span>-<span class="num">70</span>-<span class="num">72</span>-<span class="num">74</span>-<span class="num">77</span>-<span class="num">78</span> 20

Evening

<span class="num">9</span><span>-</span><span class="num">13</span><span>-</span><span class="num">14</span><span>-</span><span class="num">15</span><span>-</span><span class="num">16</span><span>-</span><span class="num">17</span><span>-</span><span class="num">30</span><span>-</span><span class="num">31</span><span>-</span><span class="num">35</span><span>-</span><span class="num">38</span>

<span class="num">47</span><span>-</span><span class="num">48</span><span>-</span><span class="num">52</span><span>-</span><span class="num">53</span><span>-</span><span class="num">58</span><span>-</span><span class="num">59</span><span>-</span><span class="num">68</span><span>-</span><span class="num">72</span><span>-</span><span class="num">74</span><span>-</span><span class="num">77</span>

<span class="powerball-num num">59</span>

Multistate

Mega Millions 3-4-10-39-58 14