Herscher roster

BOYS
Head Coach: Ron Oloffson
Record: 18-9
Seniors
Carter Hendrix 5’11”
Blake Ohrt 6’4”
Colton McDivitt 5’11”
Trevor Myers 6’1”
Grant Wenzelman 6’3”
Juniors
Josh Kersten 6’2”
Nick Shomer 6’1”
Dalton Taube 5’10”
Gavyn Westfall 5’ 10”
Connor Settles 6’3”
Max Cinnamon 6’2”
Jack Holohan 6’1”
Sophomores
Logan Lunsford 5’10”
Camden Berns 5’7”
GIRLS
Head Coach: Philip Peacock
Record: 22-7
Seniors
Megan Berns
Claire Lovell
Mattie Brown
Mikayla Hendershott
Juniors
Mya Johanson
Anahi Anaya
Zoie Hastings
Sophomores
Kyla Running
Haley Wagner