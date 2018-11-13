Shaw Local

Daily Journal

Herscher roster

By Brock Netter Twitter: @SirBrockNetter

BOYS

Head Coach: Ron Oloffson

Record: 18-9

Seniors

Carter Hendrix 5’11” 

Blake Ohrt 6’4” 

Colton McDivitt 5’11” 

Trevor Myers 6’1” 

Grant Wenzelman 6’3” 

Juniors

Josh Kersten 6’2” 

Nick Shomer 6’1” 

Dalton Taube 5’10” 

Gavyn Westfall 5’ 10” 

Connor Settles 6’3” 

Max Cinnamon 6’2” 

Jack Holohan 6’1” 

Sophomores

Logan Lunsford  5’10” 

Camden Berns   5’7” 

GIRLS

Head Coach: Philip Peacock

Record: 22-7

Seniors

Megan Berns

Claire Lovell

Mattie Brown

Mikayla Hendershott

Juniors

Mya Johanson

Anahi Anaya

Zoie Hastings

Sophomores

Kyla Running

Haley Wagner