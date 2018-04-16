Sikker leiebil med Volvo

Er du opptatt av sikkerhet? Om du er mye ute på forretningsreise og ønsker en så sikker leiebil som mulig, bør du vurdere å velge en Volvo når du snakker med ditt bilutleiefirma. Volvo kommer godt ut i mange tester når det gjelder sikkerhet. Det er også en komfortabel bil med gode kjøreegenskaper. Volvo har nettopp kommet best ut i test i segmentet "premium" i NAF sin store biltest i desember 2017. Det gjelder den nye modellen til Volvo, nemlig XC60. Ekspertene i NAF konkluderer slik:«Sikrere bil og bedre kjørekomfort skal det godt gjøres å finne. Velger du hybridmodellen kan du kjøre elektrisk i hverdagen.»

Bilkonsernet Volvo har som uttalt mål å lage komfortable og sikre biler. Den nye Volvo XC60 har faktisk sikkerhetsutstyr som du ikke finner i noen annen bil, og den har nettopp fått årets høyeste sikkerhetsscore i det kjente EuroNCAP's kollisjonstest. Dessuten er det mange bileksperter som mener at den er rett og slett nydelig å kjøre.

CitySafety er at bilen er programmert til å nødbremse automatisk dersom en fotgjenger dukker opp, og den vil automatisk foreta en unnamanøver dersom det ikke er mulig å stoppe. Fantastisk ny teknologi som er lagt inn i bilen. Og dette gjelder ikke bare fotgjengere. Tenk deg at det kommer en motgående bil over i ditt kjørefelt. Din Volvo leiebil vil dermed automatisk foreta en unnamanøver og slik unngå en kollisjon. Og den vil i tillegg prioritere passiv kjøring dersom det er nødvendig.

Dersom du litt aggressivt prøver å skifte fil mens det ligger en bil i blindsonen, styrer bilen automatisk tilbake i ditt kjørefelt. Bilen koster fra kr 650.000 med 190 hk diesel. Men de fleste vil gjerne ha mer ekstrautstyr og snittprisen på bilen er kr 900.000. Dette er altså en leiebil oppe i luksusklassen. Bilen har god plass. Den har fått hele 5 stjerner i EuroNCAP's kollisjonstester, og faktisk beste poengsum noensinne! Bilen har fantastiske kjøreegenskaper, og får 10 poeng her. Totalt får bilen 87 av 100 poeng i NAF sin biltest.

Billeie - Skal du ha en sikker og komfortabel leiebil så har du svaret her: Volvo XC60.