Mutt Strut returns to DeKalb Saturday

Tails Humane Society will hold its annual Mutt Strut 5K Walk and Run fundraiser to benefit its homeless animals adoption services.
The fundraiser will begin at 9 a.m. Oct. 4 at Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb.
Participants are encouraged to bring their pets or furry friends to tag along, and can run or walk the race. A one-mile option is offered.
Registration is required to attend. The registration costs $35 for in-person runners or $40 for virtual runners. To register, please visit tailshumanesociety.org/mutt-strut/.
For information, visit tailshumanesociety.org or email marketing@tailshumanesociety.org.