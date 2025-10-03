Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Daily Chronicle

Mutt Strut returns to DeKalb Saturday

Hopkins Park is the place to be for pets Saturday

Tails Humane Society will hold its annual Mutt Strut 5K Walk and Run fundraiser at 9 a.m. Oct. 4 in DeKalb's Hopkins Park

Tails Humane Society will hold its annual Mutt Strut 5K Walk and Run fundraiser at 9 a.m. Oct. 4 in DeKalb's Hopkins Park (Photo provided by Tails Humane Society )

By Shaw Local News Network

Tails Humane Society will hold its annual Mutt Strut 5K Walk and Run fundraiser to benefit its homeless animals adoption services.

The fundraiser will begin at 9 a.m. Oct. 4 at Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb.

Participants are encouraged to bring their pets or furry friends to tag along, and can run or walk the race. A one-mile option is offered.

Registration is required to attend. The registration costs $35 for in-person runners or $40 for virtual runners. To register, please visit tailshumanesociety.org/mutt-strut/.

For information, visit tailshumanesociety.org or email marketing@tailshumanesociety.org.

Tails Humane Society will hold its annual Mutt Strut 5K Walk and Run fundraiser at 9 a.m. Oct. 4 in DeKalb's Hopkins Park

Tails Humane Society will hold its annual Mutt Strut 5K Walk and Run fundraiser at 9 a.m. Oct. 4 in DeKalb's Hopkins Park (Photo provided by Tails Humane Society )

LocalDeKalb CountyDeKalbSycamore
Shaw Local News Network

Shaw Local News Network

Shaw Local News Network provides local news throughout northern Illinois