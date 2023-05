Princeton High School announces 2023 award and scholarship winners

Over $200,000 in scholarship were awards at the Princeton High School Awards Night held on May 15. The 2023 Princeton High School award and scholarship winners are as follows:

• Valedictorian - Kailey Patterson

• Salutatorian - Alexia Bouslog

• Class of 2023 Top Ten - Kailey Patterson, Alexia Bouslog, Christian Rosario, Robert Nelson, Sadie Thornton, Veronica Tirao, Allie Leone, Claire Grey, Isabella Whitfield, Lily Keutzer

• Board of Education Academic Excellence Awards:

Seniors - Alexia Bouslog, Kiana Brokaw, Emma Frost, Claire Grey, Mariah, Hobson, Lil Keutzer, Allie Leone, Kailey Patterson, Christian Rosario, Veronica Tirao, Jesse Wright

Juniors - Morgan Bartkiewicz, Abigail Brown, Morgan Foes, Adeline Hecht, Caitlin Meyer, Caleb Novak, Tyson Phillips, Ellie Welte, Bennett Williams

Sophomores - Ellie Harp, Micah Hult, Nolan Kloepping, Ian Morris, Kamryn Patterson, Gavin Pinter

Freshmen - Levi Boggs, Casey Etheridge, Makayla Hecht, Ryan Jagers, Lydia Johnson, Kathy Maciczak, Haylee Mancini, Ashley Richardson, Sydney Scully

• IPA Principal’s Award - Teegan Davis, Isabella Ibarra

• Princeton Lions Club Scholarship (Dave Gillispie Memorial) - Lily Keutzer, Christian Rosario

• Optimist Club of Princeton (Robert Lautzenhiser Service Learning Award) - Claire Grey, Christian Yepsen

• FFA Senior Award - Anthony Carr, Madison Doran, Lily Keutzer, Hailee Pembleton, Chase Wright, Jesse Wright

• FFA Alumni Scholarship - Lily Keutzer, Chase Wright

• Smallwood Sportsman of the Year - Jarrett Carr

• Karen Carlson Greer Scholarship - Isabella Ibarra, Isabella Whitfield

• Palmer Science Award - Christian Rosario

• Princeton Chapter DAR American History Award - Cayden Hansen

• Patterson Lang History Essay - Emma Frost

• Terri L. Simon Words Matter Award - Jessica Fisher

• Princeton Public Schools Foundation IVCC Tuition Program - Kiana Brokaw, Carson Etheridge, Julia Johnson, Allie Leone, Erin May, Matthew Sims

• Princeton Public Schools Foundation Healthcare Scholarship - Christian Rosario, Annaca Watson

• Velma and Hugh Morrison Scholarship - Sadie Thornton

• Nelson Family Trust Scholarship - Anthony Carr, Carson Etheridge

• Daughters of the American Revolution Good Citizen Award - Sadie Thornton

• Sons of the American Revolution Outstanding Citizen Award - Alexia Bouslog

• Bureau County Democratic Party Scholarship Foundation - Kyle Jaeger

• Kurt Garvin Memorial Princeton Jaycees Scholarship - Anthony Carr, Lily Keutzer

• Princeton Youth Soccer League Memorial Scholarship - Mariah Hobson, Matthew Sims

• Princeton Youth Baseball and Softball League Scholarship - Isabella Ibarra

• The Princeton Closet Scholarship - Olivia Gartin, Claire Grey, Christian Rosario, Sadie Thornton

• Betty Pretzsch Memorial Reading Award - Kailey Patterson

• Princeton Rotary Scholarship - Madison Doran, Kyle Jaeger, Lily Keutzer, Kailey Patterson, Isabella Whitfield

• Princeton Rotary Vocational Scholarship - Anthony Carr, Carson Etheridge

• Elks Lodge Female of the Year, Great Northwest District Female of the Year, State Female of the Year - Lily Keutzer

• National Honor Society - Alexia Bouslog, Kiana Brokaw, Jessica Fisher, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Lily Keutzer, Kailey Patterson, Isabella Whitfield

• ImpactLife LifeSavings Grant Scholarship Award - Allie Leone

• Marcella Borge Keener Art Award - Kaylee Dowda

• Chris Friend Graphic Arts Scholarship - Brennon Mills

• The Dramatic or Elocutionary Performance Award - Emma Frost

• Outstanding Business Student - Carson Etheridge

• Perfect Attendance Awards: Seniors - Jaden Eggers Juniors - Noah Baker, Anagrace Issacson, Caitlin Meyer, Sydney Mount, Tyson Phillips Freshmen - Nolan Brongel, Landon Davis, Haylee Mancini

• Service Learning Hours Accomplishment:

Seniors - Alexia Bouslog, Anthony Carr, Madison Doran, Morgan Forristall, Claire Grey, Mariah Hobson, Lily Keutzer, Kailey Patterson, Grady Thompson, Chase Wright, Jesse Wright, Christian Yepsen

Juniors - Morgan Bartkiewicz, Carlos Benavidez, Ashton Bland, McKenzie Borys, Georgie Breeding-Fulton, Scarlet Breeding-Fulton, Abigail Brown, Carson Burger, Justin DePauw, Natasha Faber-Fox, Kambri Fisher, Morgan Foes, Olivia Giaquinto, Austin Gordon, Micah Harris, Charlie Hartz, Adeline Hecht, Savannah Hollars, Anagrace Isaacson, Katherine Kammerer, Isaac Knickerbocker, Jacob Knickerbocker, Josephina Leone, Kylen Lewis, Olivia Longville, Caitlin Meyer, Kelsea Mongan, Sydney Mount, Sophia Oester, Tyson Phillips, Brenna Powelson, Morgan Richards, Brennan Roden, Jadah Shipley, Christiane Sierens, Jayden Sims, Bennett Williams

• Keith Schultz Memorial Award - Abigail Brown, Morgan Foes, Caitlin Meyer, Bennett Williams

• Lyle King Award - Brady Byers, Augie Christiansen, Teegen Davis, Isabella Ibarra, Grady Thompson

• Outstanding Senior Athlete - Alexia Bohms, Kiana Brokaw, Augie Christiansen, Daniel Cihocki, Teegan Davis, Olivia Gartin, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Matthew Sims, Grady Thompson

• IHSA Scholastic Achievement Award:

Seniors - Kiana Brokaw, Anthony Carr, Kaylee Dowda, Jaden Eggers, Carson Etheridge, Emma Frost, Gabriel Glass, Claire Grey, Connor Hickey, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Lily Keutzer, Dawysn Kinsley, Emma Kruse-Carter, Erin May, Robert Nelson, Kailey Patterson, Karter Patterson, Christian Rosario, Matthew Sims, Grady Thompson, Sadie Thornton, Veronica Tirao, Isabella Whitfield, Kailee Winner

Juniors - Cameron Adkisson, Benjamin Anderson, Abigail Brown, Sophia Carlson, Natasha Faber-Fox, Kambri Fisher, Morgan Foes, Miyah Fox, Olivia Giaquinto, Adeline Hecht, Anagrace Isaacson, Katherine Kammerer, Jacob Knickerbocker, Josephina Leone, Kylen Lewis, Olivia Longeville, Caitlin Meyer, Payne Miller, Kelsea Mongan, Sophia Oester, Anisha Patel, Andrew Peacock, Tyson Phillips, Morgan Richards, Brennan Roden, Joshua Roth, Christiane Sierens, Michael Smith, James Starkey, Kole Transou, Abigail Ward, Bennett Williams

• IHSA All Academic Team Nominees - Jaden Eggers, Kailey Patterson

• Masonic Athlete of the Year - Isabella Ibarra, Teegan Davis

• German Award - Alexia Bouslog, Madison Doran, Jaden Eggers, Kaegan Hansen, Kyle Jaeger, Lily Keutzer, Emma Kruse-Carter, Kailey Patterson, Karter Patterson, Christian Yepsen

• Spanish Award - Kiana Brokaw, Olivia Gartin, Emiliana Gonzalez, Claire Grey, Connor Hickey, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Noah Martin, Robert Nelson, Hailey Peterson, Christian Rosario, Elliott Weddell, Isabella Whitfield

• Art I Emerging Artist - Sasha Kusmierz, Kathy Maciczak, Alliyah Shurts

• Art II Emerging Artist - Grace Killin

• Art III Outstanding Class Artist - Allie Leone

• Art IV Outstanding Class Artist - Heather Elmore

• Chopin Piano Award - Lily Keutzer

• National School Choral Award - Emma Frost

• Michael Skean Award - Sadie Thornton

• John Philip Sousa Award - Sadie Thornton

• Louis Armstrong Jazz Award - Isabella Whitfield

• Director’s Award - Kailey Patterson

• Adele Zearing Gibbs Performing Arts Scholarship - Emma Frost

• Illinois State Scholars - Alexia Bouslog, Claire Grey, Lily Keutzer, Allie Leone, Robert Nelson, Kailey Patterson, Christian Rosario, Sadie Thornton, Veronica Tirao

• Roger W. Gustafson Memorial Scholarship - Claire Grey

• Mildred A. Eckstrom Memorial Fund - Jaden Eggers, Kyle Jaeger

• Jim and Lynn Mortensen Scholarship - Anthony Carr , Madison Doran, Kaylee Dowda, Carson Etheridge, Emma Frost, Isabella Ibarra, Lily Keutzer, Christian Rosario, Sadie Thornton Isabella Whitfield

• Charles Phelps Family Scholarship - Alexia Bouslog