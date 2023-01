Bureau Valley High School honor roll, first semester 2022-2023

Bureau Valley High School has announced its honor roll and high honor roll for the first semester of the 2022-2023 school year.

High honor roll

Freshmen:

August Anderson, Bradyn Arians, Brooklyn Birkey, Jacob Bolin, Alexis Butler, Chelsea Carroll, Kimberlee Grobe, Presley Guerrero, Nathan Haney, Logan Huskey, Abigail Jamison, Esther Kalapp, Sean Kendall, Rose Krider, Owen Larkin, Ashlyn Ledergerber, Emersyn Ledergerber, Paige Ledergerber, Morgan Mahnesmith, Ashlyn Maupin, Jacelyn Michlig, Atticus Middleton, Payton Monier, Maddox Moore, Emma Mussche, Logan Philhower, Jasmine Reeder, Andrew Roth, Riggens Shafer, Kaitlyn Shook, Lillian Smith, Kloey Trujillo, Katrina Wahl, Madison, Wetzell, Carly Wiggim, Zackary Wiggim, Emily Wright, Alivia Zemke, Andreas Zueger and Anton Zueger.

Sophomores:

Toby Behrends, Lillian Benavidez, Aidan Besler, Landen Birdsley, Izabella Birkey, Chloe Bolin, Ayden Bryant, McKinley Canady, Rahyana Egan, Jax Glenn, Konner Green, Bryce Helms, Landon Hulsing, Lesleigh Maynard, Justin Moon, Taylor Neuhalfen, Elizabeth Null, Brock Rediger, Carly Reglin, Nathan Siri, Owen Slock, Landon Smith, Madison Smith, Eli Splitt, Tessa Stocking, Braelyn Sullivan, Kai Walowski, Ryan Wasilewski and Kaleb Workman.

Juniors:

Eli Attig, Elizabeth Backer, Kirstyn Balensiefen, Tyler Birkey, Tyler Bivins, Carissa Bowyer, Jordan Britt, Chantel Bumgarner, Lynzie Cady, Titus Cook, Gavin Dietz, Jonathon Dybek, Josie Edlefson, Peyton Gerdes, Aiden Gross, Blake Helms, Isabelle Hollis, Meghan Kalapp, Payne Lind, Madelyn Mahnesmith, Lydia Massa, Blake Mattingly, Makenna Maupin, Callie Michlig, Matalyn Michlig, Annabelle Myong, Taylor Rowland, Kate Salisbury, Connor Scott, Adriana Splitt, Emma Stabler, Katelyn Stoller, Ella L. Thacker and Addison Wessel.

Seniors:

Lillia Atteberry, Isaac Attig, Cooper Balensiefen, Maryssa Bell, Brooklyn Cade, Riley Cole, Benjamin Dahl, Olivia Davis, Dale Faber, Jessica Fisher, Kamil Gawron, Blake Hahn, Austin Hanabarger, Kiara Hilmes, Jillian Hulsing, Mckenzie Hunt, Lindsey Kalapp, Nicole Kerber, Aaron Kraft, Violet Krider, Cadence Kruse, Liana Ledergerber, Dylan Macklin, Angela Ornelas, Nicholas Osborn Jr., Daiquan Owens, Derrick Peck, Chelo Perez, Cassidy Peterson, Brik Rediger, Samuel Rouse, Mar Salmeron Soler, Abigail Siri, Isabella Solorzano, Parker Stier, Ebba Swenje, Corrin Tompkins, Izabel Wallace, Krysten Walowski, Alaina Wasilewski, Samuel Wright and Camryn York.

Honor Roll

Freshmen:

Reese Aukes, Jeremy Clay, Bryson Foster, Brady Hartz, Christopher Novak, LeAnn Oleson, Mikayla Radowich, Onika Richter and Lila Spencer

Sophomores:

Elizabeth Bowyer, Leigha Johnson, Savannah Kelly-Cookson and Grace Martin

Juniors:

Ryleigh Butler, Corban Chhim, Faith Creason, Blake Erickson, Constance Gibson, Aidan Morris, Robert J. Novak, Nolan Nugent and Wyatt Wirth.

Seniors:

Lilly E. Allicks, Kaitlyn Catton, Andrew Elmendorf, Mallory Endress, Ethan Freeman, Mia Hood, Elijah House, Cameron Lillie, Matheu Newman, Benjamin Roth, Callie Schoff and Taylor Tedesco.