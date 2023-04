Boys track & Field: Princeton Ferris Invite meet results

Here are each event’s winner along with top 8 area finishers:

Team scores: 1. Rock Falls 266, 2. Kewanee 249, 3. Princeton 184, 4. Mendota 115, 5. Hall 84, 6. St. Bede 50

Shot put - 1. Payne Miller (P) 16.68m, 2. Williams (P) 14.82m, 5. Hiland (RF) 12.10m, 6. Lewis (RF) 11.28, 7. Harris (M) 11.08, 8. Rocham (M) 10.41

Discus - 1. Williams (P) 49.78m, 3. Morris (P) 42.07m, 5. Rocha (M) 31.06m, 6. Lombardo (RF) 29.0m, 7. Padilla (RF) 27.85m, 8. Vallejo (M) 27.42m

Triple jump - 1. Thomas (K) 11.53m, 2. Peacock (P) 11.0m, 4. Goff (RF) 10.7m, 5. Makransky (SB) 10.71m, 7. Funderberg (P) 9.37m, 8. Moore (H) 9.16m

High jump - 1. Thomas (K) 1.65m, 2. Nichols (RF) 1.65m, 4. Hickey (P) 1.65m, 5. Thompson (P) 1.55m, 6. Nelson (RF) 1.45m, 7. Wamhoff (H) 1.40m, 8. Bosi (H) 1.34m

Long jump - 1. Hernandez (RF) 5.7m, 3. Thompson (P) 5.56m, 4. Koch (M) 5.55m, 5. Oquendo (RF) 5.52m, 6. Hickey (P) 5.29m, 8. Raffety (SB) 4.91m

Pole vault - 1. Tanton (RF) 3.35, 2. Bradley (RF) 3.2m, 3. Makransky (SB) 3.05m, 4. Peacock (P) 2.89, 7. Corsolini (H) 2.28m, 8. Gleason (P) 2.13m

110 H - 1. Little (K) 16.74, 3. Nelson (RF) 19.11, 4. Nichols (RF) 19.36, 5. Cortez (M) 20.44

300 H - 1. Little (K) 44.53, 2. Goff (RF) 44.84, 4. Nelson (RF) 46.91, 5. Cortez (M) 50.27, 6. Glass (P) 53.92, 7. Castillo (M) 54.59, 8. Williams (P) 59.51

100 - 1. Oquendo (RF) 11.5, 2. Amos (K) 11.9, 3 Bickett (H) 11.92, 4. Hickey (P) 12.07, 5. Koch (M) 12.37, 6. Carlos (M) 12.38, 8. Corsolini (H) 12.71

200 - 1. Oquendo (RF) 23.26, 2. Amos (K) 23.69, 3. Bickett (H) 24.47, 5. Thompson 25.03, 6. Hernandez (RF) 25.08, 7. Gleason (P) 25.56, 8. Hunter (SB) 26.04

400 - 1. Carlos (M) 53.58, 2. Thompson (P) 55.4, 3. Bickett (H) 55.52, 4. Tanton (RF) 55.85, 5. Marincic (SB) 57.0, 6. Wade (RF) 57.09, 7. Pineda (SB) 58.01

800 - 1. Root (RF) 2:11.36, 2 Cid (RF) 2:12.13, 4. Arkins (SB) 2:18.82, 5. Yepsen (P) 2:23.71, 6. Mumm (M) 2:34.4, 7. Gonzalez (M) 2:36.31

1600 - 1. Anthony Valdiva (RF) 4:52.62, 2, Kelsen (M) 4:48.15, 3. Damhoff (RF) 5:01.4, 6. Swanson (P) 5:33.1, 7. Martinez-Prado (H) 5:44.81, 8. Caracheo (H) 5:45.39

3200 - 1. Gomez (RF) 10:46. 3. Huggins (RF) 11:15.54, 4. Swanson (P) 11:23.18, 6. Caracheo (H) 12:45.5, 7. Martinez-Prado (H) 12:47.09, 8. Kain (M) 15:37.51

Open 100 - 1. Lopez (H) 13.12, 2. Hiland (RF) 13.19, 3. Miller (13.45, 4. Jarris (M) 13.95

4x100 relay - 1. Kewanee (Jordan, Currie, Stabler, Amos) 45.86, 2. RF 47.47, 3 PHS 47.56, 4. St. Bede 48.79, 5. Mendota 49.13, 6. Hall 51.93

4x200 relay - 1. Kewanee (Cazares, Little, Currie, Jordan) 1:39.51, 2. RF 1:39.78, 3. Princeton 1:42.07, 4. Mendota 1:50.39, 5. Hall 1:51.83

4x400 relay - 1. Rock Falls (Cid, Wade, Root, Gomez) 3:46.2, 2. Mendota 3:48.98, 3. PHS 3:51.8, 5. Hall 4:23.28

4x800 relay - 1. RF (Root, Cid, Damhoff, Valdiva) 8:56.37, 2. PHS 9:31.3, 3. Mendota 9:35.74, 5. Hall 10:42.98