Girls Track & Field: Princeton Ferris Invite Meet Results

Here are each event’s winner along with top 6 area finishers:

Girls team scores: 1. Rock Falls 270, 2. Princeton 214, 3. Hall 160, 4. St. Bede 124, 5. Mendota 62

Shot put - 1. Foes (P) 10.25m, 2. Hackbarth (RF) 10.01m, 3. Richards (P) 9.29m, 4. Taylor (RF) 9.03m, 5. Shevokas (H) 8.79m, 6. Bray (SB) 8.38m

Discus - 1. Foes (P) 2. Macklin (SB) 31.71m, 3. Richards (P) 26.89m, 4. Hackbarth (RF) 26.71, 5. Reyna (RF) 21.21m, 6. Huffaker (SB) 20.25m, 7. Gambrell (M) 20.18m, 8. Newton (H) 19.97

Triple jump - 1. Lopez (SB) 11.06m, 2. Weber (P) 9.69m, 3. Jablonski (H) 9.16m, 4. Casford (H) 8.74m, 5. Lego (RF) 8.41m, 6. Reel (M) 7.46m

High jump - 1. Am. Thomas (RF) 1.50m, 2. An. Thomas (RF) 1.40m, 3. Templeton (H) 1.29m

Long jump - 1. Kobbeman (RF) 4.59m, 2. Lopez (SB) 4.56m, 3. Weber (P) 4.36m, 4. Jablonski (H) 4.23m 6. S. Fulton (P) 4.16m

Pole vault - 1. Wozek (H) 2.13m, 2. Bufford (RF) 1.83m, 3. Bryant (H) 1.83m, 4. Near (RF) 1.67m

110 H - 1. Fox (P) 17.08, 2. Zeglis (SB) 17.87, 3. Zamora (H) 18.52, 4. Rumley (RF) 19.52, 5. Ladzinski (SB) 20.19, 6. Jablonski (H) 20.37

300 H - 1. An. Thomas (RF) 56.67, 2. Jablonski (H) 58.77, 3. Am. Thomas (RF) 59.86, 4. Zamora (H) 1:00, 5. Ladzinski (SB) 1:00.27, 6. Knaff (M) 1:02.26

100 - 1. Driscoll (P) 13.32, 2. Kobbeman (RF) 13.41, 3. Giacometti (H) 13.67, 4. Rus (RF) 13.96, 5. S. Fulton (P) 14.02, 6. Casford (14.33

200 - 1. Bosnich (SB) 27.27, 2. Driscoll (P) 27.57, 3. Giacometti (H)

400 - 1. Driscoll (P) 1:02.08, 2. Kobbeman (RF) 1:04.97, 3. Rippy (RF) 1:06.48, 4. Giacometti (H) 1:07.49, 5. Oester (P) 1:10.54, 6. Casford (H) 1:12.52,

800 - 1. Scott (RF) 2:34.6, 2. Hultin (RF) 2:39.11, 3. Bohms (P) 2:41.36, Arkins (SB) 2:41.48, 5. Jesse (P) 2:53.6, 6. Finley (M) 2:57.93

1600 - 1. Ford (RF) 5:40.31, 2. Hernandez (RF) 5:48.85, 3. Bohms (P) 6:23.4, 4. Jesse (P) 6:42.46, 5. Weber (SB) 7:41.85

3200 - 1. Hernandez (RF) 11:52.82, 2. Bohms (P) 14:38.21, 3 Brokaw (P) 14:43.48, 4. Lombardo (RF) 16:57.45

Open 100 - 1. Reyna (RF) 15.58, 2. Bray (SB) 16.66

4x100 relay - 1. St. Bede (Shaver, Lopez, E. De La Torre, Bosnich) 52.2, 2. PHS 52.97, 3. RF 55.7, 4. Hall 1:00.49, 5. Mendota 1:01.13

4x200 relay - 1. St. Bede (Lopez, R. De La Torre, E. De La Torre, Bosnich) 1:52.15, 2. Princeton 1:53.3, 3. RF 2:01.06, 4. Hall 2:08.62, 5. Mendota 2:10.42

4x400 relay - 1. Rock Falls (Hultin, Ford, Scott, Rippy) 4:29.7, 2. PHS 4:58.56, 3. Hall 5:01.28, 54. Mendota 5:03.7

4x800 relay - 1. RF (Ford, Hultin, Scott, Rippy) 10:19.76, 2. PHS 11:55.61