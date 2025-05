RECRUIT REVIEW GRADUATION AUGUST 7,2015

DIVS 259-266,816,and 939

HONOR RECRUITS

SR Rauneisha C. Mayes-Reid, DIV 259, Cincinnati, Ohio

SR Joshua T. Holman, DIV 260, Boulder City, Nev.

SR Cristian F. Salazar, DIV 261, Berwyn, Ill.

SR David Hernandez, DIV 262, Fort Pierce, Fla.

SR Damian A. Kirkaldy, DIV 263, Colon, Panama

SR Malina D. Copas, DIV 264, Rushsylvania, Ohio

SR Alec J. Butler, DIV 265, Fredricksburg, Va.

SR Justin E. Wilson, DIV 266, Ava, Ill.

SR Evan T. Parker, DIV 816, Wilmington, N.C.

SR Bethany U. Akosa, DIV 939, Minneapolis, Minn.

AWARD RECIPIENTS

NAVY LEAGUE AWARD

SR Frayser C. Hawkins, DIV 263, New Albany, Miss.

MILITARY OFFICERS ASSOCIATION OF AMERICA AWARD

SR Ellenie K. Davila, DIV 259, Kent, Ohio

THE MILITARY ORDER OF THE WORLD WARS AWARD OF MERIT

SR Allyson L. Euerle, DIV 264, Tuscaloosa, Ala.

ACADEMIC EXCELLENCE AWARD

SR Jeremy T. Ward DIV 259, Little Rock, Ark.

UNITED SERVICES ORGANIZATION SHIPMATE AWARD

SR Gregory T. Smith, DIV 260, Fort Payne, Ala.